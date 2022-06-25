Sarıkamış, hayvanat bahçesi görevlileri için eğitim merkezi oldu - Son Dakika
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Sarıkamış, hayvanat bahçesi görevlileri için eğitim merkezi oldu

25.06.2022 12:30

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği tarafından hayvanat bahçesi görevlilerine yabani hayvanları yakalama ve izleme konusunda eğitim veriliyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği tarafından hayvanat bahçesi görevlilerine yabani hayvanları yakalama ve izleme konusunda eğitim veriliyor.

Derneğin "Sarıkamış Ormanlarında Yırtıcı Memeli Hayvanların Araştırılması" projesi kapsamında ilçeye gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlilerine, bozayı, kurt ve vaşakların nasıl yakalandığı ve takip edildiği uzmanlarca hem teorik hem de uygulamalı anlatılıyor.

Sarıçam ormanları içinde 2 bin 500 rakımlı Suludere mevkisinde yaklaşık bir hafta eğitimden geçen görevlilere, anestezi iğnesi atan tüfekle bozayıların nasıl uyutulacağı hazırlanan maket ayı üzerinde öğretiliyor.

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi görevlileri ile İstanbul, Sakarya, Boğaziçi, Koç ve Utah üniversitelerinden bilim insanları da sarıçam ormanlarında çeşitli eğitimler aldı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, dernek olarak "Sarıkamış Ormanlarında Yırtıcı Memeli Hayvanların Araştırılması" projesi kapsamında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileriyle yerinde doğa koruma programları gerçekleştirdiklerini belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekim, hayvan bakıcılarının bu alanda tecrübelerini artırma konusunda eğitim faaliyetimiz devam ediyor. Hayvanat bahçesindeki arkadaşlarımızla şimdiye kadar 10 bozayı ve bir kurt yakaladık ve onlara uydu vericisi taktık. Hayvanların nasıl anesteziye alındığı, nasıl yakalandığı, anestezi anında nelere dikkat edildiği konusunda eğitimlerimiz devam ediyor."

"Saha çalışmasındaki eğitimler çok önemli"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlisi Nafi Akyar da Sarıçam ormanları içinde güzel bir eğitim süreci yaşadıklarını anlattı.

KuzeyDoğa Derneği ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydeden Akyar, "Burada yaban hayvanlarının nasıl izlendiği, anestezinin nasıl atıldığı ve hayvanlara nasıl yaklaşıldığı konusunda eğitimler alıyoruz. Aldığımız eğitimleri gittiğimiz yerdeki arkadaşlara aktaracağız." diye konuştu.

Eğitime katılan Osman Alper ise saha çalışmasındaki eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış, hayvanat bahçesi görevlileri için eğitim merkezi oldu - Son Dakika

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