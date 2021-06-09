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Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü 153 Ada 1 Parseldeki Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlan Metni - Son Dakika

Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü 153 Ada 1 Parseldeki Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlan Metni

09.06.2021 17:22
Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü 153 Ada 1 Parseldeki Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlan Metni, System.String[]

SARIKAMIŞ İLÇESİ MESCİTLİ KÖYÜ 153 ADA 1 PARSELDEKİ TAŞINMAZA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLAN METNİİlimiz, Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü sınırlarında, 153 ada 1 parsele kayıtlı taşınmazda K. D. K. Ç.

SARIKAMIŞ İLÇESİ MESCİTLİ KÖYÜ 153 ADA 1 PARSELDEKİ TAŞINMAZA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI ASKI İLAN METNİ

İlimiz, Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü sınırlarında, 153 ada 1 parsele kayıtlı taşınmazda K. D. K. Ç. A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) için yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Kars İl Genel Meclisi tarafından 20/05/2021 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanarak 3194 sayılı İmar Kanununun 8. b maddesi gereğince, Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü sınırlarında, 153 ada 1 parsele kayıtlı taşınmazda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı 14/06/2021-14/07/2021 tarihleri içerisinde mahallinde tabela ilanıyla, Mescitli Köyü Muhtarlığında, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda ve internet (http://www. karsozelidare. gov. tr/) sayfasında askıya/ilana çıkarılmıştır.

İş bu askı metni heyetimiz tarafından tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Plana itirazları olanların askı/ilan 1(bir) ay süresi içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

14/06/2021

İLAN METNİ : İlan metni için tıklayınız...

konut, Kars, imar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü 153 Ada 1 Parseldeki Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlan Metni - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü 153 Ada 1 Parseldeki Taşınmaza Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Askı İlan Metni - Son Dakika
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