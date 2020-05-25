Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu - Son Dakika

İlçe merkezinde dolu yağışı

Sokaklardan görüntü

Bahçelerden görüntüler

Dolu altında kalan bitkiler

Bir vatandaşın konuşması

Hayvanların merada doluya yakalanması Dolu etkili oldu

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanağın ardından yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dün başlayan ve aralıklara devam eden sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle ilçe merkezi ve 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşların bahçelerindeki küçük bostanlar, doluyla kaplandı. Vatandaşlar evlerinin önünde biriken dolu yığınlarını temizledi.

Şiddetli dolu nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarının üzerine battaniye örterek doludan korumaya çalıştı.

Meralarda hazırlıksız yakalanan çobanlar sürüleriyle zor anlar yaşadı.