Sarıkamış ilkbaharda beyaza büründü - Son Dakika

Sarıkamış ilkbaharda beyaza büründü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü ilçede aniden bastıran kar yağışı etkili oldu.
Bina çatıları, ağaçlar ve arabaların karla kaplandığı ilçede, kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:42 Kaynak: AA
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