Sarıkamış'ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak - Son Dakika

Sarıkamış'ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak

Tamamlandığında Sarıkamış'ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak olan 7 Kasım Barajı'nda çalışmalar sürüyor.

Tamamlandığında Sarıkamış'ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak olan 7 Kasım Barajı'nda çalışmalar sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, Sarıkamış'a gelerek 7 Kasım Barajı inşaatında bir takım incelemelerde bulundu. 7 Kasım Barajı'nda incelemelerde bulunan DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı. Baysal, yaptığı incelemelerin ardından beraberindekilerle birlikte Sarıkamış'tan ayrıldı. Sarıkamış'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçubuk Köyü, Kızılçubuk Deresi üzerinde inşa edilen temelden 42,50 metre yüksekliğinde, 178 metre kret uzunluğunda ve kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, 2 bin 206 kotlarında, 330.000 metrekare gövde dolgu hacminde inşa edilen Sarıkamış 7 Kasım Barajı'nda depolanacak yaklaşık 2,5 milyon metreküp suyla Sarıkamış'ın 2050 yılına kadar ihtiyacı olacak içme ve kullanma suyu temin edilecek. - KARS

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:09

Kaynak: İHA

Son Dakika

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum

Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında

Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu

Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek

Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti

Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır

Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik

Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir

Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor

Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü