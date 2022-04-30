Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar

30.04.2022 10:35
Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesi, halen karla kaplı bölgelerinin yanı sıra bir yandan da baharı yaşıyor.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesi, halen karla kaplı bölgelerinin yanı sıra bir yandan da baharı yaşıyor.

Nisan ayında da kar yağışının etkili olduğu ilçede, yüksek rakımlı Kızılçubuk mevkisindeki çam ormanlarında beyaz örtü henüz erimedi.

İlkbahar mevsiminde bir yandan eriyen karlarla doğanın canlandığı bölgede bir yandan da yer yer 30 santimetreyi bulan kar kışı aratmıyor.

İlçedeki amatör fotoğrafçılar da bu kar ve bahar manzaralarını fotoğraflamak için bölgeyi sıkça ziyaret ediyor.

Amatör fotoğrafçı Muharrem Kaya, AA muhabirine, ilkbaharda kış manzarası görüntülemekten keyif aldığını söyledi.

Batıda insanların denize girdiğini ifade eden Kaya, "Gurbette olan hemşerilerimize memleketimizin güzelliklerini göstermek için geziniyoruz. Sarıkamış her mevsim güzeldir." dedi.

Fotoğraf tutkunu Bülent Aras da Sarıkamış'ın bakir doğasına değinerek, "Her taraf bembeyaz, pırıl pırıl. İlçemiz turizm, doğa ve ormanlar bakımından güzel bir yer. Amatör fotoğrafçılar olarak buraları keşfediyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği Bayburt'ta karla mücadele nisanın son günlerinde devam ediyor Bayburt'ta karla mücadele nisanın son günlerinde devam ediyor

Kızılçubuk, Nisan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Tıka basa dolu minibüs taksinin üstüne devrildi
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
10:19 Karısını ve oğlunu öldüren katil kocanın cesedi bulundu
10:16 Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu
10:06 Rusya saflarında savaşan Çeçen asker canlı yayın yaparken vuruldu
09:35 Sivrihisar'da 1. derecede sit alanında kaçak kazı yapanlara jandarma baskını
09:27 Meteoroloji haritalarla uyardı! Şemsiyesiz çıkmayın
09:09 Mansur Yavaş: Bayramda hiçbir ev karanlıkta kalmayacak, elektriği kesik olan 221 evin borcunu ödedik
08:56 Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10'un altına düştü
08:55 Geleceğin yapay gıdalarının üretiminde yeni bir aşama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 10:42:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ın bir yanı kış bir yanı bahar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement