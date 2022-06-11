Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk - Son Dakika
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Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk

11.06.2022 11:18

Türkiye'nin en uzun süre kış mevsiminin yaşandığı yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla meralar ve ormanlık alanlar çiçeklerle renklendi.

Türkiye'nin en uzun süre kış mevsiminin yaşandığı yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla meralar ve ormanlık alanlar çiçeklerle renklendi.

Kentte uzun zamandan beri aralıklarla etkili olan yağışların ardından güneşin açmasıyla her yer çiçeklerle bezendi. Hançerli düzü mevkisindeki papatyalar, sarı ve mavi renkteki çiçekler ile gelincikler doğanın bütün canlılığını ortaya koyuyor.

Yaban hayatı ve zengin florasıyla bilinen Keklik Vadisi'nde ise açan kırmızı ve sarı renkteki yaban laleleri de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, ülkenin birçok yerinde biten çiçeklenme döneminin Sarıkamış'ta yeni başladığını söyledi.

Çoban, Sarıkamış'ın 2 bin metrenin üzerindeki yaylarıyla şu anda bitki şöleni sunduğunu belirterek "Sarıkamış'ın etrafındaki yaylalar, sarı kırmızı çiçeklerle kaplandı. Özellikle kuru ve dere kenarlarındaki taşkın alanlarda yaban laleleri açmaya başladı. İnsanlardan uzak kayalık ve insanların görmediği noktalarda açtığı için bu laleler yaban lalesi olarak adlandırılıyor. Ülkemizde sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteriyor. Ülke sınırları içinde zor görülen bir tür ama Sarıkamış'ta Keklik Vadisi'nde şu zamanda görmek mümkün." diye konuştu.

Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk
Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk
Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk
Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk
Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ın doğası çiçeklerle rengarenk - Son Dakika

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