Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
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Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali, törende yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ın, Türk tarihinin en hüzünlü, en dramatik ve şehadet şerbeti içmek için ölüme adım adım yürüyen yiğitlerin varoluş destanı olduğunu söyledi.

Hayali, 99 yıl önce Sarıkamış'ta, Çanakkale'de, Anafartalar'da ve Sakarya'da çarpışan, şehit ve gazi olarak tarih yazan insanların sayesinde bu topraklar vatan olduğundan bahsederek, "Sarıkamış, vatanın, bayrağın, toprağın, kanın, namusun, şerefin korunduğu kutsi bir mekandır. Bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Kazım Karabekir Paşa'ya ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyorum. Kabirlerinden nur eksilmesin, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ve şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu törende, Sarıkamış Jandarma Komutanlığına ait "Vurgun" adlı bomba arama köpeği nefes kesen gösteriler yaptı.

Alana koyulan 4 kutunun içerisinden silah ve bomba olan kutuyu bulan Vurgun, çember içerisinden ve bakıcısının üstünden atlayarak izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Tören, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon ve atletizm yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:11 Kaynak: AA
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