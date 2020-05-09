Sarıkamış'ın obsidyeni anneler için tasarlandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılan ve siyah, yeşil gibi renkleri olan obsidyen taşından Anneler Günü'ne özel takılar tasarlandı.

İlçe merkezinde özel bir işletmede yapılan ve siyah inci olarak da adlandırılan taş, özel günlerde ilgi görüyor.

Atölyelerde çeşitli aşamalardan geçtikten sonra küpe, yüzük, kolye, bileklik ve hediyelik eşya olarak satılan obsidyen taşı, bu kez Anneler Günü'ne özel tasarımlarla satışa sunuldu.

Opsidyen ustası ve işletme sahibi İlkay Nar, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'ne özel tasarımlı hediyelik obsidyen takılarını hazırladıklarını söyledi.

Nar, annelerin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Sarıkamış'a ait obsidyen taşından takılar tasarladık. Bu takılarımız arasında yoğunlukla yüzük, küpe, kolye, bileklik bulunuyor. Obsidyen taşından, gümüşten yaptığımız ürünlerde yüzde 20 indirim yaptık. Ben de bir anne olarak bütün annelerin gününü kutluyorum." diye konuştu.