Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2634 Rakımda Çanakkale Zaferini ve Şehitleri andı - Son Dakika

Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2634 Rakımda Çanakkale Zaferini ve Şehitleri andı

KARS - Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından 2634 Rakımda Çanakkale Zaferini ve Şehitleri Andı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında şehitleri anmak için faaliyet düzenlendi.

Vatandaşlardan Mustafa Doğan, yaptığı açıklamada "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla yoğun kar yağışı altında şehitleri anmak için Jandarma Arama Kurtarma timleri faaliyet düzenlendi. Güzel bir faaliyetti. Bizlerde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Rahmetle anıyoruz."dedi.

2634 Rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi Bayraktepede yürüyüş faaliyeti gerçekleştiren JAK Timi Türk Bayrağı açarak Çanakkale Şehitlerini andı.