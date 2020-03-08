Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı - Son Dakika

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Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
6 saat önce
Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan JAK timleri Kadınlar Günü'nü unutmadı.
Kayakseverlerin güvenli kayak yapmaları için çaba sarf eden JAK timleri bu defa "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. - KARS
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