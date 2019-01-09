Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kara Teslim Oldu, Tırlar Yolda Kaldı

Sarıkamış Kara Teslim Oldu, Tırlar Yolda Kaldı

29 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken tırlar yolda kaldı.

Sarıkamış Kara Teslim Oldu, Tırlar Yolda Kaldı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken tırlar yolda kaldı.

İlçede 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 90 santimetreye ulaştı. İlçede ulaşım aksarken Sarıkamış Belediyesi ve Karayollarına ait iş makineleri ile ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle Sarıkamış-Karakurt karayolu üzerinde bazı tırlar yolda kaldı. Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Öte yandan vatandaşlar çatılarda biriken karları temizledi. Sarıkamış Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Kars, Kar, Sarıkamış, Güncel
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