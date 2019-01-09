Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kara Teslim Oldu Tırlar Yolda Kaldı

Sarıkamış Kara Teslim Oldu Tırlar Yolda Kaldı

51 dakika önce

Sarıkamış kara teslim oldu tırlar yolda kaldıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken tırlar yolda kaldı.

Sarıkamış kara teslim oldu tırlar yolda kaldı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken tırlar yolda kaldı.
İlçede 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 90 santimetreye ulaştı. İlçede ulaşım aksarken Sarıkamış Belediyesi ve Karayollarına ait iş makineleri ile ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlar çatılarda biriken karları temizledi. Kar yağışı nedeniyle Sarıkamış-Karakurt kara yolu üzerinde bazı tırlar yolda kaldı. Sarıkamış Kayak Merkezin de ise kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

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