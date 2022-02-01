Sarıkamış Kayak Merkezi havadan görüntülendi - Son Dakika

Sarıkamış Kayak Merkezi havadan görüntülendi

KARS - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi havadan görüntülendi. Sömestr tatili yoğunluğu ise dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanları arasında uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne sömestre tatili yoğunluğunu yaşanıyor.

Türkiye'nin bir çok kentinden tatil için Sarıkamış'a gelen aileler, çocuklarıyla kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Kar kalınlığının 90 santimetreyi geçtiği kayak merkezindeki otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Sarıkamış'ta kayak yapmanın ayrıcalık olduğunu ifade eden kayakseverler, "Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sömestre yoğunluğu devam ediyor. Özellikle yabancı turistler kayak merkezine geliyorlar. Bizlerde otellerimizde pandemi tedbirlerimizi aldık. Maske, mesafe, hijyen konusunda bütün önlemlerimizi aldık. Sömetre boyunca gece kayağımız mevcut, gece kayağımız sarıçam ormanları arasında bir başka güzel, tüm kayak severleri Sarıkamış'a bekliyoruz" dedi.

Öte yandan sarıçam arasında pistlerdeki yoğunluk havadan görüntülendi. Kayak severlere, çığ tehlikesi bulunmayan uzun ve alternatifli pistlerde kaymanın tadını çıkarıyor.