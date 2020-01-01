Sarıkamış Kayak Merkezi'nde eksi 15 derecede yılbaşı coşkusu - Son Dakika

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ve oteller bölgesinde 2020 yeni yıl kutlamaları renkli ve coşkulu geçti.



Kars il genelinde huzurlu geçen kutlama etkinlikleri, Sarıkamış'ta da kendini gösterdi. Yerli ve yabancı misafirler her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla kayağın ve kış turizminin merkezi Sarıkamış'ta girmeyi tercih etti.



Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerde düzenlenen yeni yıl etkinlikleri coşku dolu geçti. Kayak sezonunun da daha etkin devam etmesinin yanı sıra Kayak Merkezinde faaliyet gösteren otel işletmecileri yeni yıla Sarıkamış'ta girmek isteyen ve otellerini tercih eden misafirlerine en iyi hizmeti vermek için bir birinden güzel programlar hazırladı.



İlçenin doğal hayatına uygun her yıl olduğu gibi bu yılda yağan kristal kar yağışı altında 2019 yılını acı ve tatlı günlerle geride bırakan misafirler ve Sarıkamışlılar yeni yıla umutla girdi. Kayak Merkezinde bulunan güzide otellerde düzenlenen yılbaşı programları kapsamında düzenlenen havai fişek gösterileri, uçurulan dilek balonları, halk oyunları gösterileri, yerli sanatçıların programları ve oryantal show ile yeni yılı karşılandı. Böylece yeni yıla kar altında Sarıkamış'a giren yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir gece yaşadı.



Sarıkamış Cıbıltepe kayak tesislerinde bulunan otellerde yeni yıla giren vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden yakılan ateş başında gönüllerince eğlendi. Sarıkamış'ta düzenlenen yeni yıl programları gece geç saatlere kadar devam etti. Eğlenceye katılan vatandaşların ortak temennisi barış ve kardeşlik oldu.



Öte yandan Sarıkamış ilçesinde yeni yıla daha güvenli bir ortamda girilmesi için polis ve jandarma ekipleri yoğun mesai harcadı. - KARS