Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Festival Yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Festival Yoğunluğu

7 dakika önce

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde festival yoğunluğuKARS - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde "Winterfest"e gelen yerli, yabancı ve üniversiteli öğrencilerden dolayı yoğunluk yaşanıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde festival yoğunluğu

KARS - Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde "Winterfest"e gelen yerli, yabancı ve üniversiteli öğrencilerden dolayı yoğunluk yaşanıyor.
Kış turizminin gözde mekanlarından olan Sarıkamış'a "Winterfest Festivali" için gelen üniversiteli öğrenciler sebebiyle zirvede yoğunluk yaşanıyor. 2 gün sürecek festivale toplam 5 bin öğrencinin katılması bekleniyor. Bugün itibariyle Sarıkamış'a gelen üniversiteli öğrenciler kayak, snowboard ve kızak kayarak Sarıkamış'ın keyfini çıkardı. Gece yarısı "Winterfest" kapsamında DJ Performance sahne alacak.
Festivalin yoğun olacağını belirten Habitat Otel Genel Müdürü Ahmet Ataol, "Sarıkamış'a büyük talep var. Bugün partiyle başlayacağız. Festival yoğunluğu var. Sömestr tatilinin de bir etkisi var. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi çok pahalı bir yer değil, insanların gelip görmesi gerekiyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:55 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Sarıkamış, Genel
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