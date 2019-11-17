Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kayak Merkezi'nde teleferikte kurtarma tatbikatı
Son Dakika Güncel Sarıkamış Kayak Merkezi'nde teleferikte kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde teleferikte kurtarma tatbikatı

6 saat önce

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde teleferikte kurtarma tatbikatı, System.String[]

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı.


Kentin 2 bin 900 metre rakımdaki Cıbıltepe Kayak Merkezinde yer alan Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, Kars Valiliği koordinesinde, Elektrik kesintisi ya da telesiyej arızası sebebiyle meydana gelebilecek olası mahsur kalma olayları ile acil durumlara karşı tedbirli olmak amacıyla jandarma ekipleri tarafından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma(JAK) tarafından, Sarıkamış Kayak Merkezi Oteller bölgesinde tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği, 2 teleferikte mahsur kalan 20 kişi, 11 kişilik JAK ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.


Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin ciddi sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti.


Tatbikatın amacının ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Taş, "Burada oluşabilecek tehlikenin önüne geçmek için hazırlık yaptık. Güvenliğe çok önem veriyoruz. Ziyaretçilerimizin başlarına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk anında burada bulunan jandarma olaya nasıl müdahale edeceğini göstermek amacıyla yapılan önemli tatbikattı. Başarıyla tamamlandı. Ziyaretçilerimiz buraya gönül rahatlığıyla gelebilir. Güvenlik önlemlerimiz hazır" diye konuştu. - KARS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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