Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği'nin ziyaretleri
Son Dakika Güncel Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği'nin ziyaretleri - Son Dakika

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği'nin ziyaretleri

6 saat önce

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği heyeti, Kaymakam Recep Koşal ve Belediye Başkanı Harun Hayali'yi ziyaret etti.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği'nin ziyaretleri, System.String[]

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği heyeti, Kaymakam Recep Koşal ve Belediye Başkanı Harun Hayali'yi ziyaret etti.

Dernek Başkanı Tarkan Usta ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Kaymakam Koşal'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaymakam Koşal, yeni kurulan derneğin Sarıkamış'a hayırlı olmasını dileyerek yapacakları çalışmalarda başarı diledi.

Başkan Usta da şehitler diyarı Sarıkamış'ta kayak sporuna yıllarca emek vermiş insanları bir araya geldiğini ve önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleceğini yapacaklarını anlatan Usta, "Kayak merkezimizde ve sportif faaliyetlerin olduğu her yerde bu aldığımız güç ve enerji ile çalışacağız. Bölgemize gelen yerli ve yabancı konuklara, güvenli ve en iyi hizmeti vermek yoğun çaba sarf edeceğiz. İnşallah Sarıkamış'ın adını her yerde en iyi şekilde duyuracağız." diye konuştu.

Dernek üyeleri daha sonra Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'yi ziyaret ederek yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hayali'de dernek üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Harun Hayali, Sarıkamış, Tarkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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