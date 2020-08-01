Sarıkamış Kaymakamı Koşal, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, uygulama noktalarında güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Kaymakam Koşal beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan ve MHP İlçe Başkanı Yavuz Yıldırım ile uygulama noktalarını ziyaret etti.

Uygulama noktalarında görev başında olan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Koşal, sürücülerin de bayramını tebrik ederek çikolata ikram etti.

Kaymakam Koşal, gazetecilere, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını ifade etti.

Bayram dolayısıyla birçok tedbirin alındığını anlatan Koşal, "Bu mübarek günde vatandaşımız huzur içerisinde olsunlar, sağlıklı bir bayram geçirsinler diye ilçe genelinde tedbirlerimizi aldık. Gerek kolluk güçlerimiz, gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız bu bayramda vatandaşlarımızın huzuru için elinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.