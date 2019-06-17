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Sarıkamış Kaymakamı Koşal, muhtarlarla bir araya geldi

11 dakika önce

Kars Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, mahalle ve köy muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.

Sarıkamış Kaymakamı Koşal, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Kars Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, mahalle ve köy muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.
Sarıkamış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli salonunda yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğanay, kurum amirleri, İl Genel Meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Kaymakam Koşal yaptığı konuşmada, yaklaşık bir ay önce göreve başladığını, böyle bir toplantıyla hem muhtarlarla tanışma fırsatı bulduğunu, hemde ilçedeki yatırımlar ve yapılacak çalışmaların masaya yatırıldığını söyledi.
Koşal, ilçe merkezi ve köylerdeki devlet yatırımları ve yapılacak yeni projelerin takipçisi olacağını belirterek, "Şehitler diyarı ve turizm cenneti olan ilçemizin gelişmesi, kalkınması için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz. Özellikle köylerimizde son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmış. Eksik kalan projeleride tamamlayacağız. Bazı köylerimizdeki alt yapı ve diğer sorunları aciliyetine göre bir program dahilinde ve gelen bütçeye göre çözeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurum amirleri, il genel meclisi üyeleri, sağlık, asayiş, tarım ve hayvancılık konularında muhtarları bilgilendirdi, sorularını cevaplandırdı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Jandarma, Anadolu Lisesi, Kars, Sarıkamış
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