Sarıkamış Kaymakamı Koşal, yılbaşı gecesi eksi 15 derecede görev başında olan kolluk kuvvetlerine... - Son Dakika

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Sarıkamış Kaymakamı Koşal, yılbaşı gecesi eksi 15 derecede görev başında olan kolluk kuvvetlerine...
6 saat önce
Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, 2019 yılının son günü 2020 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:54 Kaynak: İHA
Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, 2019 yılının son günü 2020 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yol kontrol noktalarında durdurulan araçların yanlarına yaklaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. - KARS
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