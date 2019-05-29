Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, görevine başladı
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Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, görevine başladı

1 saat önce

Kars Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, görevine başladı, System.String[]
Kars Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.

Koşal, Sarıkamış Kaymakamlığı görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri olan Şehitler diyarı Sarıkamış'ta olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu ilçede inşallah başarılı çalışmalar yapacağız" dedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaymakam Koşal iyi derecede İngilizce biliyor. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:18 Kaynak: İHA
Türkiye, Kars, Sarıkamış, Yaşam
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