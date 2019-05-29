Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, görevine başladı
1 saat önce
Kars Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.
Kars Sarıkamış Kaymakamlığına atanan Recep Koşal görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:18 Kaynak: İHA
Koşal, Sarıkamış Kaymakamlığı görevine başlamasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri olan Şehitler diyarı Sarıkamış'ta olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu ilçede inşallah başarılı çalışmalar yapacağız" dedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kaymakam Koşal iyi derecede İngilizce biliyor. - KARS
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