Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Muhtarlarla bir araya geldi

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, mahalle ve köy muhtarları ile istişare toplantısı düzenledi.



Sarıkamış Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli salonunda yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Jandarma Komutanı Aytaç Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğanay, kurum amirleri, İl Genel Meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.



Koşal, ilçe merkezi ve köylerdeki devlet yatırımları yapılacak yeni projelerin takipçisi olacağını belirterek, "Şehitler diyarı ve turizm cenneti olan ilçemizin gelişmesi, kalkınması için elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz. Özellikle köylerimizde son yıllarda ciddi çalışmalar yapılmış. Eksik kalan projeleri de tamamlayacağız. Bazı köylerimizdeki alt yapı ve diğer sorunları aciliyetine göre bir program dahilinde ve gelen bütçeye göre çözeceğiz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurum amirleri, il genel meclisi üyeleri, sağlık, asayiş, tarım ve hayvancılık konularında muhtarları bilgilendirdi, sorularını cevaplandırdı. - KARS