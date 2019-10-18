Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı
Son Dakika Yaşam Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı

Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı

27 dakika önce

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve muhtarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatının desteklenmesi düzenlenen muhtarlar günü programının sonrasında asker selamı verdi.

Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı, System.String[]

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve muhtarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatının desteklenmesi düzenlenen muhtarlar günü programının sonrasında asker selamı verdi.


Program sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Sarıkamış Kaymakamlığı Muhtarın onuruna yemek verdi.


Yemeğin ardından Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ve 60 muhtar asker selamı verdi. - KARS

Sarıkamış, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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