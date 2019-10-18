Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı

Yemeğin ardından Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ve 60 muhtar asker selamı verdi. - KARS

Program sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Sarıkamış Kaymakamlığı Muhtarın onuruna yemek verdi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve muhtarlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatının desteklenmesi düzenlenen muhtarlar günü programının sonrasında asker selamı verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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