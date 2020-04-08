Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor - Son Dakika

Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor

6 saat önce

Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Sarıkamışlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Sarıkamış Kaymakamlığı Covid 19 ile mücadele kapsamında yoğun mesai sarf ediyor, System.String[]

Kars Sarıkamış İlçe Kaymakamı Recep Koşal, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak Sarıkamışlılar için canla başla hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.


Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ilçesindeki çalışmalar ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.


Koşal, yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz pek çok tedbir aldı, almaya da devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanması uygulamasıdır. Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülmesi, salgınla mücadelede çok büyük önem taşımaktadır" dedi.


65 yaş ve üstü olan vatandaşlardan maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu kişilerin sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğu, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğünün yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu kurduklarını belirten Koşal, "Vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Görevli personellerimiz yine Kaymakamlığımız koordinasyonunda 7/24 hizmet vermektedir" dedi.


2664 kişiye nakli yardım yapıldı


Son 10 günde vefa çalışmaları kapsamında Sarıkamış genelinde toplam 2664 kişiye nakli yardım yapıldı. Vatandaşın çağrısına kulak verdiklerini söyleyen Kaymakam Koşal, "65 yaş üstü ve kronik rahatsız vatandaşlarımızın maaş vb. paralarını çekecek yakınları yoksa görevlendirdiğimiz kamu personeli mutemet tarafından paraları çekilip kendilerine teslim edilmektedir. Vefa Sosyal Destek çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, bütün kurum ve kuruluşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma ve dayanışma sergileniyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü başta olmak üzere dar gelirli halihazırda vakfımızdan yardım alan maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza düzenli olarak gıda kolisi ulaştıracağız. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Devletimizin şefkat elinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için ekiplerimizin gösterdiği özveri ve gayretlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun


İlçede ikamet eden 83 Yaşındaki Nebat Kızıltaş Nine yaptığı dua duygu dolu anlar yaşattı. Nebat Nine"Bizler evimizden çıkamıyoruz devletimiz bu zamanda bize çok yardım ediyor. Devletimizin başında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da Allah Razı olsun. Allah Devlet büyüklerimizi, bakanlarımızı, vekillerimizi, valimizi ve kaymakamımızı korusun ayaklarına taş değmesin inşallah."


Koronavirüs nedeniyle dükkanları kapalı olan esnaflar unutulmadı


İlçe Merkezi ve köylerde korona virüs nedeniyle kapalı olan esnafa Sarıkamış Vefa Sosyal Destek Grubu ve hayırseverlerin desteğiyle 200 adet gıda kolisi verildi.


Esnaflardan Batuhan Kesemen yaptoğı açıklamada, "Bu zorlu süreçte Sarıkamış Kaymakamlığımız bizleri unutmadı. Uzun süredir iş yerlerimiz kapalı. Yardımlarından dolayı İlçe Kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi. - KARS

Koronavirüs, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:15 Kaynak: İHA

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