Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
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Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

21 dakika önce

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal Başkanlığında yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı, System.String[]
Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal Başkanlığında yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Koşal, "Her hafta Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizle beraber ekonomik ve sosyal yönlerden dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde kararlar alarak sosyal devlet olmanın gereği olarak insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Değerli mütevelli heyeti üyelerimize hakkaniyeti tesis etmemizde bizlere yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Toplantıya Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın yanı sıra Belediye Başkanı Harun Hayali ve mütevelli heyeti katıldı. - KARS
Sarıkamış, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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