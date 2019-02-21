Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Kış Oyunları Festivali Hazırlanıyor

Sarıkamış Kış Oyunları Festivali Hazırlanıyor

56 dakika önce

5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali hazırlıkları devam ediyor.

Sarıkamış Kış Oyunları Festivali Hazırlanıyor, System.String[]
5. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali hazırlıkları devam ediyor.

Bu yıl 5'ncisi düzenlenecek olan Sarıkamış Kış Oyunları Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi ve SERKA'nın (Serhat Kalkınma Ajansı) desteği ile organize ediliyor.

Hem profesyonel sporculara hem de amatör katılımcılara açık olacak festival Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2 Mart 2019 tarihinde başlayacak. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Yaşam
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