Sarıkamış LGS'de Türkiye birincisi çıkardı
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
'ın Sarıkamış
ilçesine bağlı Armutlu
Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ
, LGS
sınavında 500 tam puan alarak Türkiye
birincisi oldu. LGS'de Türkiye birincisi olan Adil Karadağ, başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Karadağ, hiç zorlanmadan bütün soruları rahatlıkla çözdüğünü de sözlerine ekledi.
(İHA)
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