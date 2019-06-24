Son Dakika Haberleri: Sarıkamış LGS'de Türkiye birincisi çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Sarıkamış LGS'de Türkiye birincisi çıkardı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Sarıkamış LGS'de Türkiye birincisi çıkardı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Okulu öğrencisi Adil Karadağ, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. LGS'de Türkiye birincisi olan Adil Karadağ, başarısını düzenli ve planlı çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Karadağ, hiç zorlanmadan bütün soruları rahatlıkla çözdüğünü de sözlerine ekledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
karadağ, sarıkamış, lgs, türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava bugün başlıyor Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış LGS'de Türkiye birincisi çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]