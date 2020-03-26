Sarıkamış martta beyaza büründü - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışlarla kar kalınlığı yüksek kesimlerde bir metreye yaklaştı. Beyaza bürünen ilçede, ağaçlar, bitkiler araçlar karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlardan Hikmet Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ile evinin bahçesinde kar küreme çalışması yaparak zaman geçirdiğini belirtti.

Yavuz, "Herkesin alınan tedbirlere uyması lazım. Ben ihtiyacım olduğunda komşulara aldırıyorum. Şu anda evimin bahçesinde biriken karları temizliyorum, bahçede yürüyüş yapıyorum. Yani bu işi ciddiye almamız lazım. İnşallah bunun sonu iyi olacak." dedi.

Doğada aç kalan yaban hayatı ve kuşlar da ilçenin karla kaplı arazilerinde yiyecek arayışına girdi.