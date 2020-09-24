Sarıkamış Müftülük Binası'nın temeli atıldı - Son Dakika

Sarıkamış'ta yeni İlçe Müftülüğü Hizmet Binası'nın temeli dualarla atıldı.

Sarıkamış'ta yetersiz olan ve geçtiğimiz günlerde yıkılan müftülük binasının yerine yeni Müftülük Hizmet Binası'nın yapımına başladı. Müftülük Binası temel atma törenine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, Sarıkamış İlçe Müftüsü Hamza Torun ve AK Parti İlçe yönetimi katıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Müftülük Hizmet Binası'nın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İlçe Müftüsü Hamza Torun ise hayırseverlerin desteklerini beklediklerini kaydetti. - KARS