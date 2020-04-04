Sarıkamış nisanda beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış nisanda beyaza büründü - Son Dakika

Sarıkamış nisanda beyaza büründü

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İlçeden kar görüntüleri Yollarda kar küremesi yapan iş makinesi Kayak merkezinden görüntüler Kar temizliği yapan vatandaş Sarıçam ormanlarında kar manzaraları KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İlçeden kar görüntüleri

Yollarda kar küremesi yapan iş makinesi

Kayak merkezinden görüntüler

Kar temizliği yapan vatandaş

Sarıçam ormanlarında kar manzaraları KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. (2)

Sarıkamış nisanda beyaza büründü

Sarıkamış, Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:18 Kaynak: AA

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Son Dakika

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