Sarıkamış nisanda beyaza büründü - Son Dakika

Sarıkamış nisanda beyaza büründü
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İlçeden kar görüntüleri Yollarda kar küremesi yapan iş makinesi Kayak merkezinden görüntüler Kar temizliği yapan vatandaş Sarıçam ormanlarında kar manzaraları KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İlçeden kar görüntüleri
Yollarda kar küremesi yapan iş makinesi
Kayak merkezinden görüntüler
Kar temizliği yapan vatandaş
Sarıçam ormanlarında kar manzaraları KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. (2)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:18 Kaynak: AA
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