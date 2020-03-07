Sarıkamış obsidyeni kadınlar için tasarlandı - Son Dakika
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Sarıkamış obsidyeni kadınlar için tasarlandı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin gizli kalmış zenginliklerinden volkanik cam "obsidyen", hünerli ellerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel hediyelere dönüştü.

Sarıkamış obsidyeni kadınlar için tasarlandı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin gizli kalmış zenginliklerinden volkanik cam "obsidyen", hünerli ellerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel hediyelere dönüştü.

Lavların hızla soğumasıyla oluşan ve siyah, yeşil, koyu kahve renklere sahip obsidyen, Sarıkamış Belediyesince kurulan atölyede birbirinden güzel takı ve ürünlere dönüşüyor.

Dünya Kadınlar Günü'nü unutmayan obsidyen ustaları, bu güne özel tasarımlarıyla kadınlar için küpe, kolye, bileklik, yüzük, erkekler için de tespihler hazırlayarak beğeniye sundu.

Obsidyenden takı ve ürünler satan Gülten Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart'a özel takı tasarımları ve ürünlerde yüzde 20 indirim yaptıklarını söyledi.

Takı ve hediyelik ürünlere ağırlık verdiklerini ifade eden Nar, şöyle konuştu:

"Özellikle bileklik, takı, kolye gibi genellikle kadınların tercih ettiği gümüş işlemeli hediyelikler hazırladık. Kendi el emeğimiz ve göz nurumuzla bu ürünleri yaptık. Obsidyen taşı ülkemizde yerini bulmaya yeni yeni başladı. İleride daha da çok tanınacak. Genellikle siyah renkte olduğu için biz de adına 'siyah inci' diyoruz. Türkiye genelinde yüzde 70 obsidyen taşı buradan çıkıyor. Dağdan getirdiğimiz taşları burada işleyip halkımızın beğenisine sunuyoruz."

Dünya Kadınlar Günü, Sarıkamış, 8 Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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