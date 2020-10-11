Sarıkamış obsidyeninin rezervinin belirlenmesi talebi - Son Dakika

Sarıkamış obsidyeninin rezervinin belirlenmesi talebi

11.10.2020 14:07
Sarıkamış obsidyeninin rezervinin belirlenmesi talebi, System.String[]

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılan, siyah, yeşil ve koyu kahve gibi renkleriyle dikkati çeken volkanik cam obsidyenin, değerlendirilerek kullanımının yaygınlaştırılmasını istedi.

Sarıkamış ilçesi ve çevresindeki arazide zengin yatakları olan obsidyen taşı, hediyelik eşyanın yanında son yıllarda sağlık merkezlerinde ve spalarda günün stresinden arınmak için veya fizik tedavinin bir parçası olarak da kullanılıyor.

Yaygın rengi nedeniyle "siyah inci" olarak bilinen volkanik cam obsidyenin kullanımının artırılması ve rezerv miktarının belirlenmesi için bölgede çalışma yapılması isteniyor.

Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, AA muhabirine, Türkiye'nin en kıymetli madenlerinden Sarıkamış obsidyeninin gün yüzüne çıkartılarak mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıkamış ilçesinde bulunan obsidyenlerin oluşumu hakkında bilgi veren Bozkuş, "Sarıkamış bölgesinde yoğun olarak bulunan ve bundan yaklaşık 3 milyon yıl önce volkanik patlamalar sonucunda oluşan, volkan camı da denilen obsidyenlerin işlenmesi gerekiyor. Sarıkamış obsidyeni çoğunlukla siyahtır ama kahve, yeşil, kırmızı renkte olanları da az da olsa vardır." diye konuştu.

Rezerv miktarı için bölgede çalışma yapılması gerekiyor

Bozkuş, Sarıkamış ilçesinde sönmüş birçok volkanın bulunduğunu belirterek, obsidyenlerin, jeolitik bileşimdeki magmanın çok çabuk yeryüzüne çıkarak ani soğumasıyla içindeki elementlerin birleşip camsı bir yapı oluşturmasıyla meydana geldiğini anlattı.

Sarıkamış obsidyeninin rezerv miktarını bilmenin çok zor olduğunu dile getiren Bozkuş, şöyle konuştu:

"Bunun için çok detaylı etüt ve sondaj çalışmalarının yapılması gerekiyor. Buradaki obsidyenlerin, midye kabuğu ve yumru şeklinde hatta çubuksu özelikte olduğunu görüyoruz. Obsidyenin en önemli özelliği volkan camı olan kaya türüdür. Ancak siyahlarda bunu fazla görürüz. Mesela kahverengiler biraz daha mattır. İran'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok kesiminde yeşil olanlar da vardır. Bunlar işlenmeye, kullanılmaya çok daha uygundur."

Obsidyenin geçmişten günümüze kadar çok farklı alanlarda kullanıldığına işaret eden Bozkuş, şunları kaydetti:

"Obsidyen geçmiş dönemlerde Sarıkamış'ta atölyelerde değişik alanlarda kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak el sanatlarında kullanılıyor. Günümüze geldiğimizde obsidyenler, ağırlıklı olarak alternatif tıpta, mücevher alanında, kozmetik alanında, sağlık tesislerinde kullanılıyor. Türkiye'de, Sarıkamış obsidyenleri damar olarak, miktar olarak fazladır ve değerlendirilmelidir. Bir jeoloji profesörü olarak Sarıkamış obsidyenlerinin değerlendirmeye layık bir malzeme olarak karşımızda durduğunu söyleyebilirim."

Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut, Sarıkamış, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sarıkamış obsidyeninin rezervinin belirlenmesi talebi - Son Dakika

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