Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne Abak Atandı

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne Abak Atandı

1 saat önce

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ömer Abak göreve başladı.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne Abak Atandı, System.String[]
Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Ömer Abak göreve başladı.

Şenkaya Orman İşletmesi Müdür Yardımcılığından Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Abak, ziyaretleri kabul etti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Abak'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Ziyarete Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürü Hüseyin Karakaya'da katıldı.

Abak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarıkamış'a ve bölgeye elinden gelen en iyi hizmeti vermek için personel ile çaba sarf edeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Şenkaya, Erzurum, Sarıkamış, Güncel
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