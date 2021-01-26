Sarıkamış Polis Gücü Spor Kulübü'nün kayak eğitimleri sürüyor - Son Dakika

Kars Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Polis Gücü Spor Kulübü, sosyal etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik kayak eğitimlerini sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından başlatılan proje ile bölgede yaşayan ve kayak bilmeyen çocuklara eğitmenler eşliğinde kayak eğitimi veriliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinden gelen bir grup, Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Cıbıltepe Kayak Merkezinde ağırlandı.

Eğitmenler ve polisler eşliğinde kayak yapıp kızak kayarak doyasıya bir gün geçiren çocuklara mangalda sucuk ikram edildi.

Çocuklara ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından günün ansına ay yıldızlı atkı, bere, eldiven ve benzeri hediyeler verildi.

Emniyet Müdürü Özer, çocuklar için yapılan etkinliklerden dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, sosyal ve kültürel aktivitelerin devam edeceğini ifade etti.