Sarıkamış rallisi iptal edildi - Son Dakika

Sarıkamış'ta yapılması planlanan Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, iptal edildi.



Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklanan Türkiye Ralli Şampiyonası Sarıkamış Rallisi iptal edilmiştir" denildi.



Ralli'nin iptal edilmesiyle ilgili bir açıklamada düzenleme kurulundan geldi. Yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Eksi 36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde organize edilmesi planlanan Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı Sarıkamış Rallisi, İdlib'de gelişen acı olaylar nedeniyle federasyonumuz tarafından iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARS