Sarıkamış Rallisi iptal edildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Suriye'nin İdlib bölgesindeki hain saldırıda 33 kahraman askerimizin şehit olmasından dolayı 29 Şubat-1 Mart düzenlenmesi planlanan Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nin iptal edildiğini açıkladı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Eksi 36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde organize edilmesi planlanan Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı Sarıkamış Rallisi, İdlib'de gelişen acı olaylar nedeniyle federasyonumuz tarafından iptal edilmiştir. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL