Sarıkamış Rallisi iptal edildi - Son Dakika
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Sarıkamış Rallisi iptal edildi

13 dakika önce

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Sarıkamış ayağı dün İdlib’te yapılan saldırı ve şehitlerimiz nedeniyle iptal edildi.

Sarıkamış Rallisi iptal edildi, System.String[]

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Sarıkamış ayağı dün İdlib'te yapılan saldırı ve şehitlerimiz nedeniyle iptal edildi.



TOSFED tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.


Eksi 36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde organize edilmesi planlanan Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı Sarıkamış Rallisi, İdlib'de gelişen acı olaylar nedeniyle federasyonumuz tarafından iptal edilmiştir.


Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.


Devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun her zaman yanındayız."


Sarıkamış, Türkiye, İdlib, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:42 
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