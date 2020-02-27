Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 sezonu ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Şubat Cumartesi günü start alacak organizasyon, iki gün sürecek.

Kars Valiliği önünde seremoniyle başlayacak rallinin ilk günü, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Kristal Seyirci özel etabıyla tamamlanacak.

Rallinin ikinci gününde tekrar Soğuksu, Köşk ve Şehitler etaplarında mücadele verecek ekipler, Kayı Resort Otel önünde finiş görecek.

Çoban: "Organizasyon için çok heyecanlıyız"

Sarıkamış Rallisi Yarış Direktörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona hazır olduklarını belirtti.

Rallide mücadele edecek ekiplerin ilçeye gelerek servis alanına yerleştiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Etaplara hazırlık çalışması ve son rötuşlar yapılıyor. Tabii bu yarış Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Takımlar ve biz Sarıkamış'ta böyle bir organizasyon olduğu için çok heyecanlıyız. Cumartesi günü Kars Valiliği önünden saat 11.00'da start alacağız. Takımlar öncesinde test ve antrenmanlar yapacak. Bu şekilde Sarıkamış'taki parkurlara hazır olacaklar."

NEO Motorsport yetkilisi Adil Küçük Sarı ise Sarıkamış'ta iki otomobille yarışlara katılacaklarını belirterek, "Otomobillerimizin testlerini ve ayarlarını yapacağız. Daha sonra antrenmanlarımızı gerçekleştirip, cumartesi günü kısmetse start alacağız." ifadelerini kullandı.

Fiat Otomobil Takımı Pilotu Fatih Kara da pistlerdeki kar durumunun iyi seviyede olduğunu aktararak, "Böyle değişik yerlerde yarışmak bizim için çok eğlenceli ve keyifli oluyor. İnanıyorum ki böyle aktiviteler Kars ve Sarıkamış halkının da hoşuna gidiyordur. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, güzel ve keyifli bir yarış geçirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.