Sarıkamış şehitleri 105. yılında anılacak

Sarıkamış şehitleri, Kars'ta 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlar ile anılacak.



Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Türker Öksüz başkanlığında yapıldı. Valilik Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Öksüz, 105. yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin koordinasyon kurul toplantısı için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Her sene Ocak ayı içerisinde 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenliyoruz. Sarıkamış şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle, minnetle anıyorum. Onların zor koşullarda, çok zor kış şartlarında verdikleri mücadele sayesinde bugün bizle, bu ülkeye, bu toprağa sahip olarak yaşamımızı sürdürebiliyoruz. Bugünkü refahımızda günlük hayatımızı sürdürmemizde elbette Sarıkamış şehitleriyle birlikte tüm şehitlerimizin çok büyük emeği var, katkısı var. Onlar hayatlarını hiçe sayarak ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için çok büyük mücadeleler verdiler. ve bize bu vatanı emanet olarak bıraktılar" dedi.



Toplantıda etkinlikle ilgili görev dağılımı yapılarak, etkinlikler boyunca yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümü etkinlikleri 3 Ocak 2020 tarihinde şehit ve gazi yakınlarına verilecek yemek ile başlayacak. Etkinlikler Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam edecek. İlk gün programı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda düzenlenecek meşaleli yürüyüş ile son bulacak. Etkinliklerin ikinci gününde Sarıkamış Kayak Merkezi Kütük Ev bölgesinde kardan heykeller sergisi açılışı ve meşaleli kayak gösterisi ile çeşitli etkinlikler yapılacak. Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin sonu gününde binlerce insan Kızılçubuk zirvede toplanarak "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yürüyüşüne katılacak. Yürüyüş sonrasında Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde düzenlenecek tören ve Solo Türk gösterisiyle anma etkinlikleri son bulacak. - KARS