Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı

6 saat önce

Trabzon'da, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı.

Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı, System.String[]

Trabzon'da, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı.

Şıhkıranı mevkisinde başlayan ve Sis Dağı'na kadar devam eden yürüyüşe katılan binlerce kişi, 200 metre uzunluğundaki bayrağın çevresinde toplandı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgede yöresel giyimli kadınların ve yabancı turistlerin de yer aldığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çok anlamlı bir organizasyon için bir araya gelindiğini ifade ederek, "Sarıkamış şehitlerimizin acısını, hüznünü, ağıdını paylaşma adına yaşlısından gencine hepimiz bir araya geldik. Tarihimizde çok büyük zaferlerimiz olduğu gibi Sarıkamış'taki gibi acı hatıralarımız da var." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, 105 yıl önce 90 bin vatan evladının donarak şehit olmasının ayrı bir hüznü bulunduğuna işaret ederek, bu milletin evlatlarının aradan geçen 3 ay sonra ise Çanakkale'de çok büyük bir destan yazıldığını kaydetti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Sarıkamış şehitlerini anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyledi.

Sarıkamış'ın bir destan olduğuna vurgu yapan Zorluoğlu, "Burada ecdadına samimiyetle sahip çıkan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki Trabzon'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Sizlerle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, yürüyüşe katılanlara buğday çorbası ikram edildi.

Anma yürüyüşüne, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

Sarıkamış, Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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