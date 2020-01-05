Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika
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Sarıkamış şehitleri anıldı

7 saat önce

105 yıl önce gerçekleşen ve Türk tarihinin destanları arasına giren Sarıkamış Şehitleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından bir anma programı düzenlendi.

Sarıkamış şehitleri anıldı, System.String[]

105 yıl önce gerçekleşen ve Türk tarihinin destanları arasına giren Sarıkamış Şehitleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından bir anma programı düzenlendi. Kar yağışı altında yapılan anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç da katıldı.


KAYMEK tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı Hunat Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kar yağışı altında ve soğuk bir havada gerçekleşen anma programını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke de izledi.


Anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuranı-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi. Anma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehitlerimize rahmet diledi ve böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.


Sarıkamış Şehitlerini anma programında o günleri anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve ağıtlar seslendirildi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Sarıkamış, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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