Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 90 bin asker, Karsın Sarıkamış ilçesinde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta düzenlenen anma yürüyüşünün ardından Sarıkamış Şehitliği tören alanında anma programı gerçekleştirildi. TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Aile, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile on binlerce vatandaşın katıldığı program, şehitlik anıtına protokol üyelerinin çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunduğu programda 9. Komando Tugay Komutanlığından Yüzbaşı Çapan Özçiftçi, Sarıkamış Harekatı hakkında bilgi verdi. Susuz Merkez Camii imam hatibi Mustafa Demirci tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

"ÇANAKKALE'DE YANMIŞIZ, KARS'TA DA DONMUŞUZ"

Programın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Hamdolsun biz hala bütün dünyanın bildiği, alemin tanıdığı bir devletiz. Biz bedenimizle, nefesimizle, sesimizle dünyanın bütün coğrafyalarında varlık gösteren aziz milletiz. Bastığımız her toprağı yurt edinmiş bir milletiz. Göçtüğümüz, geçtiğimiz yurtları unutmamış bir milletiz. Çünkü bizim yurdumuz candan kıymetli, bizim vatan sevgimiz imandan, bizim bir canımız, bir cananımız var. ve bizim bir imanımız, bir de vatanımız var. Bunun için Çanakkale'de yanmışız, Kars'ta da donmuşuz. Fakat her öldü dediklerinde dirilmiş, her bitti dediklerinde yeniden başlamayı bilmişiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, "Bugün Türkiye şehitleriyle yürüyor. 'Gençlik Şühedanın İzinde' vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Gerek ülkemizin dört bir yanından ve gerekse dünyanın değişik noktalarından gelerek bu güzel tabloda emeği olan, bu güzel günü, bu güzel birlikteliği bizlerle paylaşan sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün sizler burada olarak ecdadımızın izinden giderek, onların o gün neler yaşadığını, onların o gün neler hissettiğini hep birlikte gördük. Tekrar tecrübe ettik. ve inanıyoruz ki onların o insiyatını, onların o ruhunu yarınlara birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

Şehitler anısına Jandarma Çelik Kanatlar saygı gösterisi yaptı. Gösteride Jandarma Üsteğmen Burak Uçar'ın komuta ettiği Jandarma Çelik Kanatlar'ın pilotluğunu Jandarma Albay Mustafa Tekindor gerçekleştirdi. Tekindor, saygı gösterisinin ardından telsizle şehitleri saygı ile andığını ifade etti.

(Serkan Erkoç - Alper Yıldırım/İHA)