Son Dakika Haberleri: Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

Sarıkamış şehitleri anılıyor, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:50 

Kars, Sarıkamış, Ekonomi
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