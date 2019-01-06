Sarıkamış şehitleri anılıyor
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:50
Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı
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