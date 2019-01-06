Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

1 saat önce

-Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşünden detaylar -Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'ın konuşması KİLİS (AA) – Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı dolayısıyla Kilis'te anma etkinlikleri düzenlendi.

- Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşünden detaylar
-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'ın konuşması KİLİS (AA) – Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı dolayısıyla Kilis'te anma etkinlikleri düzenlendi.
Karataş Parkı önünde başlayan yürüyüş ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yıl dönümünde geçmişi bir kez daha anmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Arkaltı, " Allahuekber dağlarında 90 bin askerimiz vatan uğruna şehit oldular. Sarıkamış hikayelerin en hüzünlü olanıdır. Bu uğurda söylenecek söz azdır. Yokluk içinde buradaki yalçın dağları aşmaya çalışan ayakkabısız, paltosuz çocuklara minnet borçluyuz." İfadelerini kullandı.
Program dua edilmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:40 Kaynak: AA

Kilis, Sarıkamış, Spor
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