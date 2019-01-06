Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Kırıkkale
, Niğde
, Yozgat
ve Kırşehir
'de Sarıkamış
Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.
Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı
'ndaki yürüyüşe, soğuk hava ve kar yağışına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Yunus Sezer
, burada yaptığı konuşmada, 104 yıl önce dondurucu soğuğa rağmen binlerce kahramanın bu ülkenin ve topraklarının korunması, mensup oldukları aziz milletin geleceği için Sarıkamış'ta şehit olduğunu söyledi.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Sezer, "Yurdun her tarafından gelerek bu toprakları vatan bilip şehit düşen binlerce Mehmetçiğimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Sezer, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, Fevzi Çakmak
Caddesi, Atatürk Bulvarı
ve Hürriyet
Caddesi güzergahında yürüdü.
Program, katılımcılara çorba ikramının ardından son buldu.
Niğde
Niğde Ömer Halisdemir
Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, burada yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak canlarını feda eden 90 bin şehidi rahmet ve şükranla andıklarını belirterek, "Çocuklarımıza, gençlerimize Sarıkamış'ı iyi anlatmamız, Sarıkamış'ı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Kuşkusuz ki Sarıkamış'ı bilmeyen, Çanakkale
'yi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceğe taşıyamaz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla slogan atarak Niğde Şehitliği'ne yürüdü.
Hatim duasının ardından katılımcılara belediye tarafından çorba ikram edildi.
-Yozgat
Yozgat'ta Rıza Kayaalp
Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, "Sarıkamış, bu vatan topraklarının kutsallığı ve bütünlüğü için her zaman savaşmaya, her türlü tehlikeye karşı göğüs germeye, gerekirse canımızı vermeye hazır olduğumuzun bir göstergesidir. Bu nedenle Sarıkamış şehitlerinin anılması hakikaten milletimiz için çok büyük bir anlam teşkil ediyor." dedi.
Yürüyüşe Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan
, daire müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören sonunda katılımcılara süt ve simit ikram edildi.
-Kırşehir
Kırşehir'de soğuk hava ve kar yağışına rağmen Cacabey Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Hava Pilot
Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne kadar yürüdü.
Şehitlikte konuşan Vali İbrahim Akın, "Bugün bizler, vatanımızın birliği, bütünlüğü için canlarını feda ederek şehit olan kahraman yiğitlerimizi anmak için toplandık. Sarıkamış şehitlerimizi ve bütün şehitleri rahmetle ve saygıyla anıyoruz." dedi.
Şehitlikteki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı duanın ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti.
Yürüyüşe Vali Akın'ın yanı sıra CHP
Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.