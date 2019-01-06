Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş gerçekleştirildi.

Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş gerçekleştirildi.



Konya'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Atatürk Stadyumu önünden başladı.



Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüş, Kültür Park'ta son buldu.



Yürüyüş sonunda, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile sona erdi.



Yürüyüşe, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi katıldı.



Karaman



Karaman'da ise kent merkezindeki Kazımkarabekir Spor Salonu önünde başlayan yürüyüşe vatandaşlar, boyunlarında "Gençlik şühedanın izinde" yazılı atkılar, başlarında ay yıldızlı berelerle katıldı.



Yaklaşık 3 kilometre yürüyen kalabalık, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı. Etkinlik, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Etkinliğin sonunda kalıtımcılara çorba ikram edildi.



Yürüyüşe Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Afyonkarahisar



Afyonkarahisar'da da İmaret Camisi önünde toplanan gençler, Kurtuluş Caddesi üzerinden Milli Birlik Caddesi'ni takip ederek Anıt Parkı'na kadar yürüdü.



Ellerinde Türk bayrakları olan gençler, sloganlar atarak marşlar söyledi. Anıt Parkı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.



Yürüyüş Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun, yaptığı duanın ardından sona erdi. Daha sonra katılımcılara keşkek ikramı yapıldı.



Yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı

MHP'nin Zonguldak Karaman Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek