Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'da yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya'da yürüyüş düzenlendi.



Eskişehir'de, Valilik ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe, her yaş grubundan vatandaş katıldı.



Eskişehir Garı önünden başlayan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Vişnelik Hava Şehitliği'ne ulaşanlar, mezarlara karanfil bıraktı. Şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, kamu kurum temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Bilecik



Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.



Vali Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Nihat Can, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile gençler ve vatandaşlar, yürüyüş öncesi saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, burada yaptığı konuşmada, vatanın kolay kazanılmadığını vurgulayarak, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Malazgirt'te, Sarıkamış'ta, Çanakkale'de ve nice savaşta bu cennet vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmişlerdir." diye konuştu.



2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan askerlerin de bulunduğu grup, "Sarıkamış Türküsü" eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla Şeyh Edebali Türbesi'ne geldi. Burada yapılan duanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.



Çanakkale



Çanakkale'deki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.



Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Demircioğlu Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi"ne çıkıp Kordon Boyu'na doğru yürüdü.



Katılımcılar ve protokol üyeleri, ardından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'na ulaştı. Burada İl Müftüsü Arif Gökce şehitler için dua okudu.



Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "manevi başkenti" Çanakkale'de de Sarıkamış kahramanlarını andıklarını ifade etti.



Çanakkale'nin Sarıkamış'tan ayrı düşünülemeyeceğini anlatan Alp, "Sarıkamış Harekatı, Birinci Dünya Savaşı'nın o döneminde görünüşte belki bir zafer değildir. Ancak Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında oynadığı büyük rol yadsınamaz bir gerçektir. Bizler bugün o şuurla, o duyguyla atalarımızın izinde onları bir kez daha yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından sona eren törende, katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.



Balıkesir



Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün anma etkinlikleri, Yıldırım Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Daha sonra Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan ve yoğun kar yağışı altında yapılan yürüyüşe, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kortejin önünde Türk bayrağının taşıdığı yürüyüşe katılanlar, mehteran eşliğinde Zağnospaşa, Anafartalar ve Kızılay caddelerinden yürüyerek Kurtdereli Spor Salonu Bahçesi'ne geldi. Buradaki anma töreninde ise şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra, yürüyüşe katılanlara lokma ve ayran ikram edildi.



- Kütahya



Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Zafer Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk bayraklarıyla Kütahya Gençlik Merkezi'ne kadar yürüdü.



Buradaki program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.



Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.



Türk tarihine bakıldığında birçok zafer ve önemli hadiselerin bulunduğunu dile getiren Gayret, "Bundan tam 104 yıl önce vatan evlatları, o çetin kış şartlarında vatanları, imanları, namusları için gözünü kırpmadan oraya gittiler. Bugün belki de biz bu mücadeleye devam ediyoruz. Büyük bir milletiz, zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde olarak yaşamalı ve hayatımızı bu şekilde şekillendirmeliyiz." diye konuştu.



Etkinlik, "104. Yılında Sarıkamış Destanı" adlı belgeselinin izlenmesi ve edilen duanın ardından sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Deveye Sopayla İşkence Eden Adam Güreşlerden Men Edildi

Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek