Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

4 dakika önce

Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Sarıkamış Şehitleri Anılıyor, System.String[]
Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.


Gençlik Merkezi önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" " Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı.


Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve dua edildi.


Programa Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Muhammet Ali Karakul ile öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 13:42:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Şehitleri Anılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]