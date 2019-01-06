Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Karapınar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Sarıkamış
Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.
Gençlik Merkezi önünde başlayıp Cumhuriyet Meydanı
'nda sona eren yürüyüşte "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar" " Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı.
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi ve dua edildi.
Programa Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Karapınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Muhammet Ali
Karakul ile öğrenciler katıldı.