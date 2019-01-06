Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Gençler şühedanın izinde" sloganları atarak, Anıt Park'a kadar yürüdü.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olanları saygıyla ve minnetle andıklarını dile getirdi.



Elazığ



Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için çoğunluğu gençlerden oluşan grup, İstasyon Meydanı'nda toplandı.



Ellerinde Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polisime uzanan eller kırılsın" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atan grup, Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İl Suphi Döner yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak ya da hastalanarak şehit olanları şükranla ve minnetle andıklarını söyledi.



Sarıkamış'ta şehit olanları unutmamak ve unutturmamak için bu programı gerçekleştirdiklerini aktaran Döner, "Şehitlik paha biçilemeyecek en son noktadır. Şehitler bizler için yol tabelasıdır." dedi.



Yürüyüşe, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, Elazığ AK Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar da katıldı.



Siirt



Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Gençlik şühedanın izinde", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatana uzanan eller kırılsın" sloganları eşliğinde Siirt Üniversitesi (SİÜ) Merkez Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.



Yürüyüşün ardından SİÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Ensar Camisi imam hatibi Ramazan Toprak tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Sarıkamış belgeselinin izlendiği programda, Sosyal Bilimler Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şükrü Ay günün önemini belirten bir konuşma yaptı.



İl Müftüsü Ahmet Altıok'un okuduğu duayla sona eren programa Vali Vekili Erkan Savar, Garnizon Komutan Vekili Albay Fevzi Kenansarı, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş da katıldı.



-Şırnak



Şırnak'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.



Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak, Şırnak Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.



Program günün önemini belirten konuşmanın ardından yapılan duayla sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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